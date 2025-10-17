Росіяни пропонують Маску побудувати тунель "Путіна-Трампа". Має з'єднати США та Росію (карта)

Довжина такого тунелю була б понад 110 км

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який є переговорником президента Росії Володимира Путина та особою, наближеною дон нього, запропонував американському мільярдеру Ілону Маску з'єднати США й Росію тунелем. Подібний проєкт існував у радянські часи.

Що треба знати:

У РФ хочуть, щоб Маск побудував тунель між США та РФ

Дмитрієв намагається мотивувати американського мільярдера старими малюнками

За розрахунками росіян, з застосуванням новітніх технологій вартість будівництва менш як 8 млрд доларів

Про це Дмитрієв написав у соцмережі Х. Він пропонує Маску створити "тунель Путіна – Трампа", який з'єднає Чукотку (Росія) та Аляску (США).

Ілоне Маск, уявіть, що ви з'єднаєте США й Росію, Америку й Афроєвразію тунелем Путіна – Трампа – 70-мильним мостом, який символізуватиме єдність … Давайте побудуємо майбутнє разом, Кирило Дмитрієв

Путінський перемовник додав, що "традиційна вартість" проєкту понад 65 млрд доларів. Проте з використанням технологій The Boring Company (надає послуги з будівництва й оснащення тунелів), засновником якої є Маск, вартість нібито знизиться до менш ніж 8 млрд доларів. 70 миль — це майже 113 км.

Подібний проєкт існував за Радянських часів

Дмитрієв дуже ретельно все продумав — він додав до публікації карту, де мав би проходити тунель між Чукоткою та Аляскою. У публікації, зробленій трохи раніше, він нагадав, що за радянських часів існував план створення подібного мосту, тоді його називали мостом Кеннеді-Хрущова. Йдеться про 35-го президента США Джона Кеннеді, та глави СРСР Микити Хрущова, які тоді були при владі у своїх країнах.

План Дмитрієва, як мав би проходити тунель

Малюнок радянських часів

Як розповідав "Телеграф", Ілон Маск, який був активним соратником Трампа в часи передвиборчої компанії, та швидко розсварився з ним після перемоги на виборах, знайшов нового фаворита серед республіканців.