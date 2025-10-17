Рус

Росіяни пропонують Маску побудувати тунель "Путіна-Трампа". Має з'єднати США та Росію (карта)

Олена Руденко
Ілон Маск та Кирило Дмитрієв Новина оновлена 17 жовтня 2025, 13:19
Ілон Маск та Кирило Дмитрієв. Фото Колаж "Телеграф"

Довжина такого тунелю була б понад 110 км

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який є переговорником президента Росії Володимира Путина та особою, наближеною дон нього, запропонував американському мільярдеру Ілону Маску з'єднати США й Росію тунелем. Подібний проєкт існував у радянські часи.

Що треба знати:

  • У РФ хочуть, щоб Маск побудував тунель між США та РФ
  • Дмитрієв намагається мотивувати американського мільярдера старими малюнками
  • За розрахунками росіян, з застосуванням новітніх технологій вартість будівництва менш як 8 млрд доларів

Про це Дмитрієв написав у соцмережі Х. Він пропонує Маску створити "тунель Путіна – Трампа", який з'єднає Чукотку (Росія) та Аляску (США).

Ілоне Маск, уявіть, що ви з'єднаєте США й Росію, Америку й Афроєвразію тунелем Путіна – Трампа – 70-мильним мостом, який символізуватиме єдність … Давайте побудуємо майбутнє разом,

Кирило Дмитрієв

Путінський перемовник додав, що "традиційна вартість" проєкту понад 65 млрд доларів. Проте з використанням технологій The Boring Company (надає послуги з будівництва й оснащення тунелів), засновником якої є Маск, вартість нібито знизиться до менш ніж 8 млрд доларів. 70 миль — це майже 113 км.

Подібний проєкт існував за Радянських часів

Дмитрієв дуже ретельно все продумав — він додав до публікації карту, де мав би проходити тунель між Чукоткою та Аляскою. У публікації, зробленій трохи раніше, він нагадав, що за радянських часів існував план створення подібного мосту, тоді його називали мостом Кеннеді-Хрущова. Йдеться про 35-го президента США Джона Кеннеді, та глави СРСР Микити Хрущова, які тоді були при владі у своїх країнах.

Тунель між Аляскою та Чукоткою пропонує збудувати Дмитрієв
План Дмитрієва, як мав би проходити тунель
Малюнок тунелю між Аляскою та Чукоткою радянських часів
Малюнок радянських часів

Як розповідав "Телеграф", Ілон Маск, який був активним соратником Трампа в часи передвиборчої компанії, та швидко розсварився з ним після перемоги на виборах, знайшов нового фаворита серед республіканців.

