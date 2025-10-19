Ніяких королів: Трамп приголомшив жорстким відео від ШІ, а Венс підтримав

Обидва ролики викликали бурхливу реакцію в мережі

На тлі масштабних протестів у США віце-президент Джей Ді Венс та президент Дональд Трамп опублікували відео, створені штучним інтелектом, у якому американський лідер з’явився в образі короля.

Що потрібно знати:

У США на вулиці Вашингтона вийшли тисячі людей на протести проти політики Трампу. Люди не підтримують дії президента у сфері імміграції, освіти та безпеки, яка, за словами організаторів, підштовхує країну до автократії. На їх плакатах написано "No Kings" (у перекладі — Ні королям або Ніяких королів)

Трамп у своїй соцмережі опублікував ролик, створений ІІ, який викликав гнів у коментарях

Джей Ді Венс підтримав ідею з ШІ-роликами з Трампом та також опублікував подібне відео

Відео Дональда Трампа

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп опублікував ролик, на якому він у короні летить на винищувачі та поливає брудом протестувальників, які виступають проти його політики. Дане відео було створено одним із користувачів соцмережі Х (колишній Твіттер).

На кадрах видно, як Трамп на винищувачі поливає бруду. Публікація цього ролика Трампом на своїй сторінці викликала обурення у користувачів та критику в медіа.

Відео Джей Ді Венса

Віцепрезидент Джей Ді Венс також взяв участь у дивному флешмобі та опублікував згенероване ШІ відео на своїй сторінці у соціальній мережі. У цьому ролику, в якому Трамп одягає мантію, корону та тримає в руках меч. Потім перед ним схиляються представники демократичної партії США, у тому числі колишній речник Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер.

Репост цього відео Трамп зробив свою сторінку.

