Унікальна операція. У мережі показали, як злітав у Києві Ан-124 "Руслан" (відео)

Борт модернізували і релокували до Європи

У мережі з'явилось відео, як на одному з київських аеродромів злітає борт Ан-124 "Руслан", саме його днями бачили над столицею. Літак було релоковано до Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба акціонерного товариства "Антонов". Зазначається, що борт "Антонов" модернізували перед переміщенням до Німеччини.

"Модернізований літак "Руслан" успішно релоковано з України до Німеччини. АТ "АНТОНОВ" завершило складний багаторічний проєкт із глибокої модернізації одного зі своїх легендарних транспортних літаків Ан-124-100 серійний №0706", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео показано підготовку до вильоту та сам зліт. Ця подія неабияк здивувала українців, адже повітряний простір над Україною закрито з 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії і будь-які польоти заборонені.

"11 липня 2025 року "Руслан" безпечно переміщено до Німеччини. Цей літак, виготовлений у 1994 році, має за плечима понад 21 000 льотних годин та понад 5 500 польотів. Роботи з його глибокої модернізації розпочалися з 2021 року", — кажуть у компанії.

Там додають, що ці роботи було призупинено після початку великої війни і тоді літак перебував у розібраному стані. Проте згодом модернізацію завершили і успішно провели релокацію.

"Релокація "Руслана" стала не просто технічним рішенням, а символом стійкості, професіоналізму та єдності українських авіабудівників. Вдосконалений "Руслан" продовжить літати та служити Україні вже на міжнародному напрямку", — резюмували у компанії.

Нагадаємо, що під час польоту над Україною літака Ан-124 було помічено цікаву деталь. Адже його кодова назва на порталі польотів містила послання для очільника РФ Володимира Путіна.

Раніше "Телеграф" писав, коли ще цивільна авіація літала над Україною з початку вторгнення.