"Не буває важких жінок": чоловік зняв популярний тренд і підкорив соцмережі

Пара замилувала TikTok виконанням популярного тренду

У ТікТоці став вірусним тренд під пісню переможця пісенного конкурсу Євробачення 2009 Олександра Рибака FairyTale, у якому чоловіки підіймають і крутять своїх партнерок у романтичному танцювальному моменті. Але справжніми зірками флешмобу стала пара, яка, на думку глядачів, "виграла цей тренд".

У відео дівчина з ніком kayleigh_em значно вища та міцніша за свого хлопця, що підписаний Caleb Berry, однак він упевнено підіймає її на руки й обертає, не втрачаючи посмішки. Кадри швидко розлетілися мережею, зібравши понад 10,5 мільйона переглядів і сотні коментарів.

У коментарях пишуть: "Вони не просто повторили тренд — вони його перевершили", "Ось що означає віра одне в одного" тощо.

Пара виграла цей тренд

Користувачі жартують, що "до останнього не вірили в чоловіка, але він зміг", а інші додають, що саме так виглядає справжнє кохання, а стандарти для обранця тепер зросли.

Додамо, що пара познайомилась у застосунку для організації побачень і з того часу вони разом. В інших відео Калеб також присідає, тримаючи Кайлі на плечах.

