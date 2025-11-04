"Не бывает тяжелых женщин": мужчина снял популярный тренд и покорил соцсети

Пара восхитила TikTok исполнением популярного тренда

В ТикТоке стал вирусным тренд под песню победителя песенного конкурса Евровидение 2009 Александра Рыбака FairyTale, в котором мужчины поднимают и крутят своих партнерш в романтическом танцевальном моменте. Но настоящими звездами флешмоба стала пара, которая, по мнению зрителей, "выиграла этот тренд".

В видео девушка с ником kayleigh_em значительно выше и крепче своего парня, подписанного Caleb Berry, однако он уверенно поднимает ее на руки и вращает, не теряя улыбки. Кадры быстро разлетелись по сети, собрав более 10,5 миллиона просмотров и сотни комментариев.

В комментариях пишут: "Они не просто повторили тренд — они его превзошли", "Вот что означает вера друг в друга" и т.д.

Пара выиграла этот тренд

Пользователи шутят, что "до последнего не верили в мужчину, но он смог", а другие добавляют, что именно так выглядит настоящая любовь, а стандарты для избранника теперь выросли.

Добавим, что пара познакомилась в приложении для организации свиданий и с тех пор вместе. В других видео Калеб также приседает, держа Кайли на плечах.

