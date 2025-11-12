Найдовша пішохідна вулиця України 40 років була безіменною: чому так і де вона знаходиться

Як розвивалася вулиця Соборна: від торгової магістралі до головної пішохідної зони Миколаєва.

Місто корабелів на півдні України — Миколаїв відоме не тільки своєю історією, а й найдовшою пішохідною вулицею в країні. Це вулиця Соборна. Її довжина становить 1,5 км, пішохідна частина простягається на 1 км від Адміральської вулиці до Центрального проспекту. Вулиця проходить через сім кварталів міста.

Цікаво, що перші 40 років існування вона не мала власної назви та вважалась частиною дороги на Очаків та Одесу. У 1835 році поліцмейстер Григорій Автономов запропонував назву "Соборна" на честь Собору святого Григорія Великої Вірменії.

Собор святого Григорія Великої Вірменії, пізніше Адміралтейський собор зруйнували в 1930-х

У другій половині XIX століття вулицю подовжили на південь, що сприяло розвитку морської торгівлі: товари з барж доставляли безпосередньо до торгівельних рядів. З 1865 року старі будівлі та пустки на Соборній скупили й знесли, а на їхньому місці з’явилися дво- та триповерхові будинки з магазинами та ремісничими майстернями.

Соборна вулиця

Соборна вулиця — перше перейменування

Перед Першою світовою війною вулиця була сучасним міським центром: у 1915 році тут налічувалося 23 приватні будинки, 4 готелі та 40 магазинів. У 1897 році тут проклали трамвайну конку, а у 1914 році відкрили перший міський трамвайний маршрут. Після вбивства імператора Олександра II деякий час називалася Олександрівською вулицею.

Перші кінні трамваї на Соборній

За часів СРСР

Після Жовтневого перевороту вона стала вулицею Радянською. Під час Другої світової війни більшість будівель було зруйновано. У 1954 році Соборна стала першою повністю пішохідною вулицею на території СРСР.

Вулиця Радянська, Миколаїв - нині Соборна

Вулиця Соборна (Радянська) у 1952

У 2016 році вулиці повернули історичну назву. Нині Соборна є популярним місцем прогулянок і культурних заходів. У Каштановому сквері облаштована сцена для концертів, а мармурові леви, що стоять на розі Адміральської та Соборної, стали візитівкою вулиці. Соборна внесена до Книги рекордів України як найдовша пішохідна вулиця країни.

