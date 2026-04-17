Захотів викликати ревнощі дружини? Макрон влаштував ніякову сцену з Мелоні (фото, відео)

Користувачі згадують ляпас першої леді Франції

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні стала вірусною в мережі. Адже їхнє привітання було досить незграбним.

Як видно на свіжих фото з зустрічі та відео, лідери країн зустрічались в Парижі біля Єлисейського палацу. Прем'єрка Італії прибула на міжнародний саміт лідерів щодо судноплавства в Ормузькій протоці.

На відео видно, що зустрічав Мелоні президент Франції. Він одразу ж потягнувся поцілувати та обійняти прем'єрку, що досить сильно здивувало її. Мелоні намагалась триматись дипломатично, однак вираз її обличчя вже завірусився в мережі.

Зустріч Макрона та Мелоні

Чимало користувачів припускали, що основна причина в першій леді Франції Бріжит Макрон. Адже саме після нібито її ляпаса Макрону у мережі з'явилось чимало жартів про суворий характер обраниці президента. У коментарях користувачі зазначали, що пані Бріжит навряд чи пробачить чоловіку таку необережність. Люди писали:

Це не були обійми… Це був програмний збій. Одного разу дружина Макрона дала йому ляпаса перед камерами… Схоже, він нарешті мститься.

Її обличчя говорить само за себе.

На щастя, його знову не вдарили.

Завтра побачимо його з синцем під очима, бабуся не терпить такої дурні.

Макрон не міг перестати обіймати пані Мелоні, бо вона дуже смілива жінка, яка протистоїть хуліганам, і вона неймовірно красива жінка.

Сподіваюся, його дружина не розсердиться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Бріжит Макрон від першого шлюбу з банкіром.