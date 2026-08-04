Як виглядає найвужчий будинок у світі: пекло клаустрофоба шириною трохи більше метра
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Художник використовує гумор для донесення глибоких думок
У Франції є незвичайна пам’ятка — найвужчий у світі будинок. Ця півтораметрова інсталяція є справжнім випробуванням для людей, які бояться замкнених просторів.
Про це пише AD. Творцем інсталяції просто неба є відомий австрійський художник Ервін Вурм (Erwin Wurm). Він відомий своїм іронічним та абсурдним підходом до мистецтва.
Це точна копія типового європейського заміського будинку 1960-х років, але з особливостями: висота будівлі близько 7 метрів, довжина — 16 метрів, а ширина всього 1,3 метра. Він був відтворений за спогадами про батьківський будинок художника, але з "фантастичною інтерпретацією".
Особливості інсталяції
- всі предмети інтер’єру – від диванів та раковин до побутової техніки – стиснуті з боків і виглядають сюрреалістично.
- у міру просування по будинку кімнати стають все вужчими, поки пролізти далі не стає практично неможливо. Це викликає почуття здавленості та стійке бажання швидше вискочити на свіже повітря.
Наголошується, що Вурм навмисно спотворив звичні пропорції, щоб показати, як життєвий простір та побут можуть тиснути на людину та обмежувати її особисту свободу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про будинок з Китаю, який можна зібрати за годину: він коштує не так вже й дорого.