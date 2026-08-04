Дешевше не означає гірше: за що ми насправді переплачуємо у супермаркетах?

Руйнуємо головні міфи про ціни на продукти

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Висока ціна не завжди гарантує кращу якість продуктів, однак і думка про повну відсутність різниці помилкова. На кінцеву вартість впливає безліч факторів, і лише частина безпосередньо стосується якості.

Такою думкою поділився Штучний інтелект ChatGPT у відповідь на відповідний запит "Телеграфа". ШІ зробив обґрунтований аналіз на тему: "Дорогі продукти завжди краще дешевих?"

Чому дорогі продукти коштують дорожче?

Купуючи товар за вищою ціною, ви платите не лише за продукт. У велику вартість товару часто входять:

Репутація та популярність бренду

Витрати на маркетинг та рекламу

Дизайн та оформлення упаковки

Логістика (особливо для імпорту)

Невеликий масштаб виробництва

Спеціальні сертифікати ("еко", "органік", "фермерський")

Націнка торгової мережі

Коли висока ціна справді виправдана?

Існують категорії товарів, де дорожчі інгредієнти чи процеси реально здорожчають продукт:

Краща сировина. Наприклад, натуральний сир замість продукту з рослинними жирами, шоколад з високим вмістом какао, нерафінована оливкова олія Extra Virgin або натуральна кава.

Наприклад, натуральний сир замість продукту з рослинними жирами, шоколад з високим вмістом какао, нерафінована оливкова олія Extra Virgin або натуральна кава. Більше корисних інгредієнтів. Дешеві аналоги часто розбавляють водою, крохмалем, цукром, ароматизаторами та дешевими жирами (наприклад, різниця у вмісті м’яса у ковбасах за різною ціною).

Дешеві аналоги часто розбавляють водою, крохмалем, цукром, ароматизаторами та дешевими жирами (наприклад, різниця у вмісті м’яса у ковбасах за різною ціною). Суворий контроль виробництва. Більш дорожчі виробники частіше інвестують у сучасне обладнання, лабораторні аналізи та ретельну перевірку якості.

Коли ціна не має значення?

Дуже часто дорогі та дешеві товари майже ідентичні:

Крупи, цукор, сіль та борошно. Продукція різних марок часто виробляється на тому самому підприємстві з мінімальними відмінностями.

Консерви. Відомі бренди та товари власних торгових марок супермаркетів часто замовляють виробництво на тих самих заводах.

Молоко та макарони. При однаковій жирності, технології чи використанні твердих сортів пшениці смакові відмінності між дешевими та дорогими марками можуть бути непомітними.

Чому дешевий продукт іноді перемагає?

Під час "сліпих" дегустацій, коли учасники не знають марку та ціну товару, дешевші продукти запросто можуть отримати більш високі оцінки за смак, запах та консистенцію. Психологи називають це ефектом ціни: наш мозок автоматично сприймає дорожче якіснішим, через що однаковий продукт здається смачнішим, якщо на ціннику вказано вищу суму.

Що справді важливо при виборі?

Низька ціна не обов’язково означає погану якість. Товар може коштувати дешевше завдяки:

Відсутності витрат на рекламу

Великим обсягом випуску

Місцевому виробництву

Статусу власної торгової марки мережі

Щоб вибрати справді якісний продукт, орієнтуйтеся не на цифру цінника, а на:

Склад та кількість основного інгредієнта

Харчову цінність

Дату виробництва та умови зберігання

Репутацію виробника

Результати незалежних споживчих перевірок

Таким чином, твердження "дорогі продукти завжди краще" — це міф. Висока ціна може означати кращу сировину, складнішу технологію виробництва або суворіший контроль якості, але також часто відображає витрати на бренд, рекламу, упаковку чи логістику.

Найрозумніший підхід – не орієнтуватися лише на ціну. Слід порівнювати склад, харчову цінність, походження продукту та результати незалежних перевірок. Саме тому нерідко бюджетний товар виявляється не гіршим, а іноді й кращим за дорожчий аналог.

Раніше "Телеграф" розповідав про власні торгові марки. Нижча ціна товарів у таких брендах обумовлена відсутністю витрат на рекламу, маркетинг і дорогий брендинг.