Більшість не знають його значення. Який дорожній знак масово збиває водіїв з пантелику

Він виглядає досить незрозуміло

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Дорожній знак із чорною крапкою на білому фоні всередині чорного кола, що використовується у Німеччині, збиває з пантелику багатьох водіїв. Важливо розуміти, що цей символ на дорозі нічого не забороняє і ні до чого не зобов'язує.

Про те, що він означає, розповідає "Авто24". Багато хто думає, що це знак контролю швидкості, чи попередження про камеру, вибоїни або небезпечну ділянку. Однак всі варіанті хибні — чорна крапка на білому фоні належить до навігаційних покажчиків, які використовуються, щоб водію було легше орієнтуватися. Знак показує напрямок до центру населеного пункту.

Якщо поруч є стрілка, вона вказує напрямок руху до центральної частини міста або селища. Часом є додаткове пояснення, слово "Центр".

Знак, що вказує напрямок до центру. Фото: сайт 24auto.de

Знак є своєрідним графічним позначенням центру населеного пункту. Чорна крапка умовно позначає центральну точку, а коло – територію навколо неї.

Цей знак використовують у Німеччині. Переважно його можна зустріти на головних дорогах, важливих перехрестях і транспортних вузлах, де водій має вибрати напрямок руху. Крім того, його встановлюють на під'їзних дорогах, великих перехрестях, де він показує, як дістатися до центру міста.

Однак багатьом водіям знак з крапкою на білому фоні всередині кола не допомагає зорієнтуватися, а навпаки, заплутує. За даними опитувань, лише чверть німецьких водіїв знають, що означає цей знак.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає дорожній знак синє коло з піктограмою, схожою на "медузу". В яких країнах його можна побачити.