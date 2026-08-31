Большинство не знают его значения. Какой дорожный знак массово сбивает водителей с толку

Он выглядит довольно непонятно

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Дорожный знак с черной точкой на белом фоне внутри черного круга, который используется в Германии, сбивает с толку многих водителей. Важно понимать, что этот символ на дороге ничего не запрещает и ни к чему не обязывает.

О том, что он означает, рассказывает "Авто24". Многие думают, что это знак контроля скорости, или предупреждение о камере, выбоинах или опасном участке. Однако все варианты ошибочные – черная точка на белом фоне относится к навигационным указателям, которые используются, чтобы водителю было легче ориентироваться. Знак показывает направление в центр населенного пункта.

Если рядом есть стрелка, она указывает направление движения в центральную часть города или поселка. Иногда есть дополнительное объяснение, слово "Центр".

Знак, указывающий направление в центр. Фото: сайт 24auto.de

Знак представляет собой своеобразное графическое обозначение центра населенного пункта. Черная точка условно обозначает центральную точку, а круг – территорию вокруг нее.

Этот знак используется в Германии. Преимущественно его можно встретить на главных дорогах, перекрестках и транспортных узлах, где водитель должен выбрать направление движения. Кроме того, его устанавливают на подъездных дорогах, больших перекрестках, где он показывает, как добраться до центра города.

Однако многим водителям знак с точкой на белом фоне внутри круга не помогает сориентироваться, а наоборот запутывает. По данным опросов, всего четверть немецких водителей знают, что означает этот знак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает дорожный знак синий круг с пиктограммой, похожей на "медузу". В каких странах его можно увидеть.