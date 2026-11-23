Уряд у Тріполі заявив про втягування лівійських портів у чужу війну

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Феєричне знищення російського корвета "Меркурій" та суховантажу MV ANGARA біля берегів Лівії може мати далекосяжні наслідки для амбіцій РФ в Африці. Український удар створює ризики для російської військової логістики та ставить під загрозу проросійський режим у Бенгазі.

Про це відомий український журналіст і публіцист Віталій Портников розповів у новому відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, ця подія може серйозно вплинути на розклад сил у всьому Середземноморському регіоні.

Чому Москва зробила ставку на Бенгазі

Після падіння режиму Башара Асада російські військові бази в Сирії втратили колишнє значення для Москви. Кремль почав переносити центр свого впливу на лівійське узбережжя і російське військово-морське командування розглядало Бенгазі як опорний пункт, здатний замінити сирійські бази.

Журналіст пояснив, що Росія використовувала "Меркурій" як конвойне судно під час перевезення зброї через Середземне море в Лівію. Через цей напрямок Москва підтримувала свої військові угруповання в Африці та їхній зв’язок з російською армією в Європі. Він також пов’язує удар зі спробою обмежити постачання зброї, потрібної Росії для війни проти України.

Що поставлено на карту для Халіфи Хафтара

Портников наголосив, що фельдмаршал Халіфа Хафтар контролює частину території Лівії, спираючись на підтримку Москви. Після удару влада в Бенгазі звинуватила Київ у поширенні війни на нові регіони. Міжнародно визнаний уряд у Тріполі натомість заявив, що лівійські порти, зокрема в Бенгазі, втягують у чужу війну.

Порт Бенгазі важливий і для цивільних перевізників Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

За оцінкою Портникова, перед Хафтаром постає вибір: зберегти зв’язки з Кремлем і наражатися на нові удари або обмежити співпрацю з Москвою та шукати інших покровителів. У першому випадку Бенгазі ризикує набути репутації небезпечного порту й для цивільних вантажів. У другому нові партнери можуть вимагати від Хафтара поступок у питанні відновлення територіальної цілісності Лівії.

"Український удар може змінити самі геополітичні вектори в Африці й у Середземномор’ї", – сказав Віталій Портников.

Раніше "Телеграф" розповідав, що директор Центру близькосхідних досліджень AMES Ігор Семиволос розповів, чому Україна відкрито визнала удар по російському корвету в Лівії та які цілі має наша держава в Африці.