Під час вибору оздоблення важливо враховувати розмір кімнати та її освітлення

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За прогнозами, у 2027 році гладкі однотонні стіни поступляться місцем поєднанню кількох матеріалів на одній поверхні. Дерево, камінь і фактурна штукатурка зроблять інтер’єр теплішим і додадуть йому візуальної глибини.

Для такого оформлення вистачить однієї стіни, пише TN. Наприклад, у вітальні одну частину стіни можна обшити натуральним деревом, а для сусідньої ділянки вибрати мінеральне оздоблення.

Які матеріали поєднувати на одній стіні

Дерево з виразним малюнком волокон створює м’який контраст із гладкою поверхнею. Його використовують для вертикальних панелей або рейок, якими закривають частину стіни. Натуральні відтінки дуба й горіха гарно поєднуються з нейтральним тлом і меблями різних стилів.

Камінь приваблює нерівною фактурою. Ним можна оздобити стіну за диваном або ділянку навколо каміна. Для такого акценту підійде й облицювання під камінь: імітація дає схожий візуальний ефект за різного бюджету.

Каменем можна оздобити ділянку стіни навколо каміна Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Фактурна штукатурка й мінеральні покриття підійдуть для кімнат, де хочеться підкреслити рельєф і зберегти стриману палітру. Протягом дня на дрібних нерівностях змінюється малюнок світла й тіні. Така поверхня добре поєднується з деревом або виразнішим кам’яним рельєфом.

Гладке тло близького відтінку не дасть дерев’яним панелям перевантажити інтер’єр Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як виділити ділянку стіни й не перевантажити кімнату

Спочатку виберіть основний матеріал – він займе більшу частину стіни. Другий залиште для акценту. До дерев’яних панелей підійде гладке тло близького відтінку. Якщо акцентом стане камінь, сусідню ділянку можна пофарбувати в теплий колір.

Місце для фактурної вставки краще вибирати з урахуванням розташування меблів. У вітальні її можна розмістити за телевізором, у спальні – біля узголів’я ліжка. У їдальні рельєфне оздоблення підійде для стіни біля обідньої зони.

У маленькій кімнаті або приміщенні з нестачею світла краще уникати різких переходів. Достатньо взяти два близькі відтінки з різною фактурою: гладка поверхня відрізнятиметься від рельєфної навіть за невеликої різниці в кольорі. Перш ніж вибрати оздоблення, прикладіть зразки до стіни й подивіться на них при денному світлі та ввімкнених світильниках.

Раніше ми розповіли, які кольори для стін стануть хітами 2027 року. Білий, сірий і бежевий відійдуть у минуле.