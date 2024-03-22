Заховайте на антресоль: з цими антитрендами ви можете зіпсувати будь-який весняний образ (фото)

Перевірте свій гардероб на ці антитренди

Кожен сезон тренди змінюється, і що модно було минулої весни, цього року може стати антитрендом. Тому з настанням нового сезону важливо перевіряти свій гардероб на наявність речей, які виходять з моди. "Телеграф" вже розповідав про головні відтінки весни, які мають бути у вашому гардеробі, а сьогодні ділиться, які речі та аксесуари краще сховати подалі, кудись на антресоль.

Є кілька головних антитрендів цієї весни, серед яких речі оверсайз, об’ємні сумки, в’язані жилети та інше, пише lux.fm. Пропонуємо розібратися з цими антитрендами детальніше.

Що буде не модно цієї весни?

Об’ємні сумки

Підбираючи весняний гардероб, краще відмовитися від об’ємних сумок, або навчитися правильно їх поєднувати. Таку сумку краще не носити із сукнями та спідницями навесні, однак, можна вплітати в образи кежуал стилю.

Штани карго

Такі штани точно є в гардеробі кожної модниці, проте цього сезону від них краще відмовитися. Найкраще вибрати більш класичний стиль штанів на цю весну, або ж віддати перевагу джинсам, які добре поєднуються в образах.

Фото: Pinterest

В’язаний жилет

В’язані та трикотажні речі були писком моди в осінньо-зимовому сезоні, а ось навесні їх краще сховати подалі. В’язаний жилет тільки зіпсує образ, навіть якщо ви його дуже любите.

Светри зі стразами та намистинами

Хоча мода на 2000-ті повертається, краще не повертатися до кофтинок та светрів зі стразами та намистинами. Вони остаточно втратили свою актуальність і зроблять ваш образ дешевим та антитрендовим.

Речі оверсайз

На зміну оверсайзу, який був актуальним кілька сезонів поспіль, приходять приталені силуети. Тому об’ємні речі поки краще сховати подалі і вибирати речі, що облягають фігуру.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав про п’ять трендових головних уборів на весну 2024 року. Кожна модниця знайде собі щось до смаку.