Спрячьте на антресоль: с этими антитрендами вы можете испортить любой весенний образ (фото)

Проверьте свой гардероб на эти антитренды

Каждый сезон тренды меняется, и что было модно прошлой весной, в этом году может стать антитрендом. Поэтому с наступлением нового сезона, важно проверять свой гардероб на наличие вещей, которые выходят из моды. "Телеграф" уже рассказывал о главных оттенках весны, которые должны быть в вашем гардеробе, а сегодня делится, какие вещи и аксессуары лучше спрятать подальше, куда-то на антресоль.

Есть несколько главных антитрендов этой весны, среди которых вещи оверсайз, объемные сумки, вязаные жилеты и прочее, пишет lux.fm. Предлагаем разобраться с этими антитрендами детальнее.

Что будет не модно этой весной?

Объемные сумки

Подбирая весенний гардероб, лучше отказаться от объемных сумок, или же научиться правильно их сочетать. Такую сумку лучше не носить с платьями и юбками весной, однако, можно вплетать в образы кэжуал стиля.

Брюки карго

Такие брюки точно есть в гардеробе каждой модницы, однако, в этом сезоне от них лучше отказаться. Лучше всего выбрать более классический стиль брюк на эту весну, или же отдать предпочтение джинсам, которые хорошо сочетаются в образах.

Фото: Pinterest

Вязаный жилет

Вязаные и трикотажные вещи были писком моды в осенне-зимнем сезоне, а вот весной их лучше спрятать подальше. Вязаный жилет только испортит образ, даже если вы его очень любите.

Свитера со стразами и бусинами

Хотя мода на 2000-е возвращается, лучше не возвращаться к кофточкам и свитерам со стразами и бусинами. Они окончательно утратили свою актуальность и сделают ваш образ дешевым и антитрендовым.

Вещи оверсайз

На смену оверсайзу, который был актуальным несколько сезонов подряд, приходят более приталенные силуэты. Поэтому объемные вещи пока лучше спрятать подальше и выбирать более обтягивающие фигуру вещи.

Фото: Pinterest

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти трендовых головных уборах на весну 2024. Каждая модница найдет себе что-то по вкусу.