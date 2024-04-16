Зелений колір - тренди весни 2024: як додати його в манікюр, щоб виглядати стильно (фото)

Ваші ручки матимуть яскравий та вишуканий вигляд

Манікюр дуже важливий для створення образів. Для того, щоб виглядати стильно, важливо правильно підбирати колір, який ви носитимете на нігтях, адже він повинен поєднуватися з різними речами та аксесуарами. А раніше ми ділилися ідеями квіткового манікюру на весну.

Зелений колір серед трендів цієї весни, тому варто додавати його в манікюр. Однак не варто обмежуватися одним відтінком та однотонним дизайном — можна сміливо додавати різні принти і візерунки, щоб виглядати стильно.

Зелений колір не виглядає нудно і робить будь-які ручки набагато красивішими. Однак треба знати, з якими дизайнами можна комбінувати його, щоб мати стильний і красивий вигляд. Наприклад, оскільки в моді анімалістичні принти, зелений у комбінації з таким дизайном — чудовий вибір для тих, хто любить виділятися.

Матовий фініш на зеленому манікюрі виглядає "дорого" і вишукано. Також для любителів виділятися можна зробити нігті на двох руках різним. Однак важливо, щоб вони поєднувалися за кольоровою гаммою. Наприклад, монохром і цікавий дизайн на молочному тлі. М’ятний відтінок зеленого також у тренді, і він ідеально комбінується із золотом.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" ділився варіантами манікюру із втиркою. Ваші руки точно будуть в центрі уваги завдяки нігтям із перламутровим сяйвом.