Квіти на нігтях - не старомодно: п’ять ідей весняного манікюру (фото)
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Такий манікюр сподобається кожній
Якщо в ще не обрали ідеальний манікюр на весну, варто звернути уваги на ці ідеї. Ці квіткові дизайни точно вам сподобаються і зроблять ваші ручки по-особливому красивими. "Телеграф" раніше ділився ідеями манікюру з перламутровим сяйвом, а тепер розповідає, як прикрасити нігті квітками стильно.
Манікюр з квітами відійшов на другий план з появою у трендах однотонних дизайнів. Однак весна 2024 — час яскравих та неординарних принтів, тому такі нігті — найкращий вибір для тих, хто хоче зробити руки жіночними та елегантними.
Красивий манікюр з квітковим дизайном не виглядає нудно і робить руки по-особливому красивими й ніжними. Він точно привертатиме увагу і викликатимуть захоплення. Також такий манікюр чудово доповнить весняні образи і зробить прості однотонні аутфіти більш яскравими.
Ідеї манікюру з квітками
Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр зробити на короткі нігті. Ми поділилися ідеями яскравого дизайну.