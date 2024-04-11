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Квіти на нігтях - не старомодно: п’ять ідей весняного манікюру (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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У моді не лише класичні дизайни
У моді не лише класичні дизайни. Фото Pinterest

Такий манікюр сподобається кожній

Якщо в ще не обрали ідеальний манікюр на весну, варто звернути уваги на ці ідеї. Ці квіткові дизайни точно вам сподобаються і зроблять ваші ручки по-особливому красивими. "Телеграф" раніше ділився ідеями манікюру з перламутровим сяйвом, а тепер розповідає, як прикрасити нігті квітками стильно.

Манікюр з квітами відійшов на другий план з появою у трендах однотонних дизайнів. Однак весна 2024 — час яскравих та неординарних принтів, тому такі нігті — найкращий вибір для тих, хто хоче зробити руки жіночними та елегантними.

Красивий манікюр з квітковим дизайном не виглядає нудно і робить руки по-особливому красивими й ніжними. Він точно привертатиме увагу і викликатимуть захоплення. Також такий манікюр чудово доповнить весняні образи і зробить прості однотонні аутфіти більш яскравими.

Ідеї манікюру з квітками

Ідеї манікюру на весну 2024
Фото: pinterest
Зелений манікюр з квітами
Фото: pinterest
Манікюр з квітами 2024
Фото: pinterest
Молочний манікюр
Фото: pinterest
Манікюр з квітами
Фото: pinterest
Квітковий манікюр
Фото: pinterest
Ніжний манікюр на весну 2024
Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр зробити на короткі нігті. Ми поділилися ідеями яскравого дизайну.

Теги:
#Мода #Нігті #Манікюр #Стиль