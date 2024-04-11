Квіти на нігтях - не старомодно: п’ять ідей весняного манікюру (фото)

Такий манікюр сподобається кожній

Якщо в ще не обрали ідеальний манікюр на весну, варто звернути уваги на ці ідеї. Ці квіткові дизайни точно вам сподобаються і зроблять ваші ручки по-особливому красивими. "Телеграф" раніше ділився ідеями манікюру з перламутровим сяйвом, а тепер розповідає, як прикрасити нігті квітками стильно.

Манікюр з квітами відійшов на другий план з появою у трендах однотонних дизайнів. Однак весна 2024 — час яскравих та неординарних принтів, тому такі нігті — найкращий вибір для тих, хто хоче зробити руки жіночними та елегантними.

Красивий манікюр з квітковим дизайном не виглядає нудно і робить руки по-особливому красивими й ніжними. Він точно привертатиме увагу і викликатимуть захоплення. Також такий манікюр чудово доповнить весняні образи і зробить прості однотонні аутфіти більш яскравими.

Ідеї манікюру з квітками

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр зробити на короткі нігті. Ми поділилися ідеями яскравого дизайну.