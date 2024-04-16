Зеленый цвет – тренды весны 2024: как добавить его в маникюр, чтобы выглядеть стильно (фото)

Ваши ручки будут выглядеть ярко и изысканно

Маникюр очень важен для создания образов. Для того, чтобы выглядеть стильно, важно правильно подбирать цвет, который вы будете носить на ногтях, ведь он должен сочетаться с разными вещами и аксессуарами. А раньше мы делились идеями цветочного маникюра весной.

Зеленый цвет среди трендов этой весны, поэтому следует добавлять его в маникюр. Однако не стоит ограничиваться одним оттенком и однотонным дизайном – можно смело добавлять разные принты и узоры, чтобы выглядеть стильно.

Зеленый цвет не выглядит скучно и делает любые ручки гораздо красивее. Однако нужно знать, с какими дизайнами можно комбинировать его, чтобы выглядеть стильно и красиво. Например, поскольку в моде анималистические принты, зеленый в комбинации с таким дизайном – отличный выбор для тех, кто любит выделяться.

Матовый финиш на зеленом маникюре смотрится "дорого" и изысканно. Также для любителей выделяться можно сделать ногти на двух руках разными. Однако важно, чтобы они совмещались по цветовой гамме. К примеру, монохром и интересный дизайн на молочном фоне. Мятный оттенок зеленого тоже в тренде, и он идеально комбинируется с золотом.

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Фото: pinterest

Ранее Телеграф делился вариантами маникюра с втиркой. Ваши руки точно будут в центре внимания благодаря ногтям с перламутровым сиянием.