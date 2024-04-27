До спідниці - кросівки, до штанів — туфлі: ідеї стильних образів з "недоречним" взуттям (фото)

Додати до весняного образу несподіване по стилю чи кольору взуття — модний хід

Памʼятаєте, як раніше все було зрозуміло. До сукні вдягаємо туфлі на підборах, до джинсів — стильні кросівки. Прості правила, яким було легко слідувати. Зараз все змінилось.

Немає більше ніяких правил, можна поєднувати все зі всім. Здавалося б, нарешті свобода. Але саме коли немає ніяких правил, виникає найбільше питань, зазначає український стиліст Марина Фадєєва.

Сьогодні більшість стильних образів побудовані на контрастах. Тому додати до луку несподіване взуття — стильний хід, який не потребує додаткових витрат. Потрібно просто знайти нові комбінації у вже існуючому гардеробі.

"Wrong shoe theory" вперше ввела стилістка Елісон Борнштейн. І з того часу ця стилістична теорія стала надзвичайно популярною у всьому світі. Мені здається причина такої популярності в тому, що це найпростіший спосіб зробити будь-який образ сучасним", — зауважує експерт.

Мікс сезонів

Додати до весняно-літнього образу ковбойки або чоботи, а до осіннього, навпаки, відкрите взуття.

Протилежні стилі

Доповнити легінси чоботами на підборах замість кросівок, або додати біркенштоки, або уги до образу з піджаком замість лоферів. Контраст чудово працює в сучасному стайлінгу.

Баланс об'ємів

Збалансований за об'ємами образ завжди має гармонійний образ. Найпростіший шлях — збалансувати приталений образ об'ємним взуттям. Або, навпаки, додати до брюк карго витончені човники.

Різні фактури

Денім + прозорі балетки або шкіра з принтованим взуттям. Поєднання різних фактур роблять образ цікавішим, додаючи деталі, які хочеться роздивлятись.

Несподіваний колір

Яскраве взуття стане класним акцентом у нейтральному образі.

Зазначимо, що у теплу пору завжди виникає бажання впроваджувати нові ідеї та експериментувати. Раніше стиліст Альона Сагірова назвала 9 модних трендів літа 2024 року.