Бахрома - головний тренд сезону: як її носити

Бахрома належить до головних трендів весни

Цього сезону модні дизайнери радують нас цікавими трендами. Їх неважко адаптовувати, головне — знати деякі нюанси. Серед таких — навесні 2023 року є бахрома. До речі, раніше ми розповідали, які сукні є актуальними цього сезону.

Бахрома є актуальною вже не перший сезон. Модницям так сподобалася ця деталь, що дизайнери вирішили залишити її у трендах, пише ELLE. Одяг з бахромою виглядає текстурно та небанально. Відповідно, лук стає грайливим і яскравим.

Цього сезону бахрому адаптовували абсолютно на різні речі: сукні, спідниці, пальта, шкіряні куртки та силуетні жакети. До речі, якщо не готові носити речі з такою помітною деталлю, то можете спробувати аксесуари з бахромою. Наприклад, йдеться про сумки: маленька торочка лише зробить її цікавішою.

Примітно, що бахрому використовували дуже по-різному — як нитки, мотузки, стрічки тканини. Зазвичай цей елемент розміщували у кінці суконь, спідниць чи рукавів блузок. Це виглядає дуже трендово та стильно, тож обов'язково спробуйте. Пропонуємо кілька вдалих варіантів.

Раніше "Телеграф" писав, як вдало стилізувати кофтинку в смужку. Обирайте базові речі спокійних відтінків, тоді легко зможете це зробити.