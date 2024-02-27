Сонце вкрилося плямами: чи чекати на магнітні бурі на початку весни

Можна поки відпочити

Сонячна пляма AR3590, яка вже має рекордний розмір, постійно створює спалахи класу Х або М. Жоден викид корональної маси (СМЕ) з них не націлений на нашу Землю. Однак на Сонці ростуть нові плями, розташування яких також не стандартне.

Як кажуть на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather, минулого тижня гігантська сонячна пляма AR3590 часто вибухала, створюючи 3 Х-спалахи та понад 6 спалахів класу М. Але не варто очікувати на магнітні бурі найближчими днями.

Водночас фахівці повідомляють про те, що на Сонці є плями, які створили горизонтальні смуги, замість того, аби рухатись вздовж ліній широти.

Вчений Алан Фрідман із Буффало, спостерігав за гігантською сонячною плямою AR3590.

"Це чудово, як і очікувалося, але вчора я був здивований, побачивши незвичайну лінію сонячних плям ліворуч", — каже Фрідман.

Згідно з зображенням, сонячні плями розташовані горизонтально. Вчені заспокоюють та водночас застерігають, адже це явище є нестандартним і за ним треба ще поспостерігати.

Магнітні бурі на Землі до кінця лютого та першої декади березня

За даними сайту Meteoagent, наразі на нашій планеті триває невелике геомагнітне збурення 4 балів, яке протримається лише один день.

Вже з 28 лютого по 9 березня прогнозується низька сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що скоро в Україну увірветься аномальне тепло.