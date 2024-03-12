Им 11 тысяч лет: ученые обнаружили старейшие украшения для пирсинга в мире (фото)

Находка включает в себя серьги и шпильки для губ

Исследователи обнаружили доисторические украшения из камня и вулканического стекла. Отмечается, что это самые древние убедительные доказательства пирсинга, когда-либо обнаруженные.

Как сообщает IflScience, извлеченные из могил на неолитическом поселении в Турции, 11 000-летние аксессуары, вероятно, были связаны с ритуалами взросления, в которых молодые люди прокалывались, чтобы символизировать их переход от детства к зрелости. Так, предыдущие находки намекали на то, что декоративный пирсинг на теле появился не менее 12 000 лет назад, но это новое открытие является самым ранним подтвержденным пирсингом, найденным на подлинных телах.

Чем особенна эта находка

Объекты были найдены на стоянке каменного века Бончуклу Тарла, которая датируется догончарным неолитом. В отличие от других подобных доисторических артефактов эти украшения были найдены вокруг ушей и ртов скелетов, похороненных на этом месте, что указывает на то, что они, безусловно, использовались как пирсинг.

В общей сложности авторы исследования обнаружили 106 предметов, которые явно предназначались для этой цели, из которых 85 были достаточно целыми, чтобы их можно было проанализировать. В большинстве своем они были изготовлены из известняка, речной гальки или обсидиана и имели минимальный диаметр 7 миллиметров.

Было обнаружено семь разных типов пирсинга, некоторые из которых были найдены в ушных каналах скелетов или вокруг них и потому классифицируются как ушной пирсинг. Другие были обнаружены в области шеи или грудной клетки, близко к подбородку, что указывает на то, что их носили как разновидность булавки для губ, которая называется лабрет. Еще одним доказательством использования губных лабретов стал артефакт, найденный в ротовой полости скелета.

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