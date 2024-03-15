Сонце продовжує лише лякати: чи очікувати на Землі магнітні бурі найближчими днями

Можна трошки відпочити

Астросиноптики прогнозували, що найближчими днями мала б відбутись магнітна буря. Однак наразі магнітосфера Землі перебуває лише у збудженому стані.

Як повідомили на сайті Meteoprog, протягом останньої доби на Сонці було 7 спалахів класу С. Ці вибухи ніяк не впливають на нашу планету.

Водночас вони зауважують, що ймовірність малого геомагнітного шторму протягом 15 березня складає 10%, а великого — 1%.

Вчені також кажуть, що ймовірність спалаху класу М цього дня складає 15%, а класу Х — 5%.

Варто зауважити, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Магнітні бурі на Землі протягом 15-20 березня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на збурення та магнітні бурі до кінця другої декади березня.

Наразі, 15 березня, тримається невелике геомагнітне коливання 4 балів, яке вже 16 березня знизиться до "зеленого" рівня.

Потім, до 20 березня, не прогнозується будь-яких коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікується по-справжньому тепла весна до кінця березня.