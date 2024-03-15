Солнце продолжает только пугать: ожидать ли на Земле магнитные бури в ближайшие дни

Можно немного отдохнуть

Астросиноптики прогнозировали, что в ближайшие дни должна произойти магнитная буря. Однако магнитосфера Земли находится только в возбужденном состоянии.

Как сообщили на сайте Meteoprog, за последние сутки на Солнце было 7 вспышек класса С. Эти взрывы никак не влияют на нашу планету.

В то же время, они отмечают, что вероятность малого геомагнитного шторма в течение 15 марта составляет 10%, а большого — 1%.

Ученые также говорят, что вероятность вспышки класса М в этот день составляет 15%, а класса Х – 5%.

Следует заметить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 15-20 марта

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли возмущения и магнитных бурь до конца второй декады марта.

Сейчас, 15 марта, держится небольшое геомагнитное колебание 4 балла, которое уже 16 марта снизится до "зеленого" уровня.

Затем, до 20 марта, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидается ли по-настоящему теплая весна до конца марта.