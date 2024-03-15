Развенчала миф о своем предназначении: найдено уникальное сооружение XII-XIII веков (фото)

Она выступала определенной защитой

Исследователи при раскопках в Великобритании обнаружили довольно интересную находку. Так, в Тьюксбери, историческом городке на берегу реки севернее Глостершира в Англии, найдены средневековые ров и мост, защищавшие фермерский дом.

Об этом сообщает Arkeonews. Отмечается, что археологи совершили это открытие, исследуя территорию фермы Коуфилд, которая, как полагают, датируется 12-13 веками. Это открытие развенчало миф о том, что рвы были не только для замков.

Чем особенный этот фермерский дом

Столетнее кирпичное здание на ферме Кауфилд было уничтожено пожаром в 2004 году, и дальнейшие работы по реконструкции, которые проводила компания Robert Hitchins Ltd, дали возможность исследовать это место. Последнее впервые упоминается в документальных свидетельствах в 1535 году, когда оно являлось частью свободного владения, принадлежавшего аббатству Тьюксбери, но теперь обнаружено, что появилось гораздо раньше, в средневековье.

Раскопки раскрыли эту раннюю историю, показав, что первоначальный фермерский дом был построен в прямоугольной изгороди и, вероятно, датируется 12-13 веками. Хотя никаких построек этого периода не сохранилось, мусор, найденный во рву с ограждением, свидетельствует о существовании фермы; это первоначальное сооружение, судя по всему, когда-то было снесено, а на его месте построено новое, каменное.

Здание окружало большой прямоугольный ров, который должен был служить как для защиты, так и дополнительным символом статуса фермы. Севернее рва, похоже, было построено большое здание с проходами — возможно, коровник. Исторические записи этого периода свидетельствуют о том, что ферма тогда была центром, специализировавшимся на выращивании крупного рогатого скота. После нескольких веков использование средневекового дома и хлев были снесены, чтобы освободить место для кирпичной фермы в середине 18-го века, простоявшей здесь до 2004 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что археологи недавно обнаружили верхнюю часть статуи Рамзеса II. Она полностью совпадает с нижней частью, которая была найдена в 1930 году.