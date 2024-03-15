Размером с Исландию: возле Бразилии нашли затонувший остров в возрасте 45 млн лет (видео)

По словам соавтора исследования, результаты поисков стали "выдающимися".

Ученые обнаружили у берегов Бразилии невероятную находку. Так, исследователям после тщательного осмотра удалось идентифицировать затонувший тропический остров, которому около 45 млн лет.

О находке сообщает LifeScience. Отмечается, что при исследовании ученые использовали для погружения дистанционно управляемый подводный аппарат на глубине около 650 метров под поверхностью океана. Тогда внимание ученых привлекли необычные слои красной глины.

Что удалось обнаружить исследователям

По словам соавтора исследования, морского геолога из Национального океанографического центра в Саутгемптоне Бремли Мертона, они с коллегами обнаружили, что эти морские отложения на самом деле имели вид тропических почв, зажатых между скамьями — результаты показывают, что их возраст составляет около 45 млн лет.

Как следствие, теперь ученые считают, что этот участок океана, расположенный в 1200 км от побережья Бразилии, когда-то был островом. Исследователи полагают, что он был размером с Исландию.

Предполагается, что история возвышенности Рио-Гранде началась около 80 млн лет назад, когда огромный мантийный шлейф находился под срединно-океаническим хребтом Южной Атлантики. Это привело к вспышке интенсивного вулканизма, в результате чего и возник подъем. Впоследствии, когда вулканическая активность утихла, плато переместилось на запад через Атлантику и погрузилось под воду. Однако около 40 млн лет назад мантийный плюм претерпел новый и последний всплеск вулканизма, изолированного от западной части поднятия.

По словам соавтора исследования, морского геолога из Университета Сан-Паулу Луиджи Джоване, результаты этого исследования стали "выдающимися". Фактически красные глины являются убедительным доказательством того, что когда-то это место было островом. Исследование этого места началось еще в 2018 году. Позже команда вернулась на это место, чтобы продолжить исследование и совершила удивительное открытие — у побережья Бразилии действительно скрывается тропический пышный остров, когда-то видневшийся на поверхности океана.

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