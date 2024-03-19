На "Небесных островах" в Африке найдены сотни новых и уникальных видов животных

Также было обнаружено более 100 видов растений

На африканских "Небесных островах" найдены сотни новых и уникальных видов животных. Этот регион, расположенный от северного Мозамбика до горы Муландже в Малави, является настоящим сундуком естественных богатств.

О находке сообщает IflScience. Отмечается, что этот район страдает высокими темпами вырубки лесов в Африке, что ставит под угрозу этот уникальный экосистемный комплекс.

Тем не менее, исследователи из международной группы SEAMA зарегистрировали большое количество жизни на этих островах. Термин "архипелаг" здесь не касается скопления островов, но обозначает мозаику фрагментированных участков лесов и лугов, отделенных друг от друга. Эти изолированные небесные острова являются природным богатством, где хранятся уникальные виды дикой природы.

Какие виды были обнаружены

Исследовательская группа обнаружила более 200 видов, которые нигде больше не распространены на планете. Эти открытия подчеркивают важность защиты этого уникального экорегиона. Кроме того, было обнаружено 127 видов растений.

Среди строго эндемичных видов – то есть они уникальны для этой области – было три вида птиц, шесть пресноводных крабов, четыре млекопитающих, 11 земноводных, 22 рептилии и 39 бабочек. Некоторые из этих видов никогда раньше не идентифицировались учеными и могут считаться новыми видами.

По мнению ученых, SEAMA заслуживает статуса нового экорегиона, требующего особой защиты. Сохранение этого региона имеет большое значение для сохранения биоразнообразия и гармонии экосистем.

Своим уникальным биоразнообразием SEAMA обязана большому количеству гор, образовавшихся сотни миллионов лет назад. Кроме горы лугов, в регионе есть самый большой и самый маленький тропические леса на юге Африки: гора Мабу и гора Лико соответственно.

К сожалению, SEAMA сталкивается с серьезными угрозами, включая потерю лесного покрова, с 2000 года уменьшившегося в среднем на 18% в регионе. Большинство местных видов животных зависит от лесов, что подчеркивает необходимость усиления мер по сохранению этого района.

Соавтор исследования доктор Харит Фарук добавил, что несмотря на то, что многие виды могут исчезнуть, прежде чем они будут задокументированы, это исследование уже помогло выявить сотни ранее неизвестных видов. Он подчеркнул важность продолжения исследований, чтобы выявить и сохранить еще большее количество видов в этом уникальном регионе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые обнаружили старейшие украшения для пирсинга в мире. Находка включает в себя серьги и шпильки для губ.