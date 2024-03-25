У Росії невідомий яскравий об'єкт в небі розщепився на безліч фрагментів: (відео)

У Мережі ширяться догадки про комету

У Хабаровському краю Російської Федерації помітили дивний предмет у небі. Цей об'єкт був досить яскравим та розщепився на безліч фрагментів.

Що відомо про цей об'єкт

Так, його було знято з різних ракурсів, а на одному з фрагментів відео можна почути дивний та водночас гучний звук. У Мережі одразу почали поширюватися здогадки про комету, а інші припускають, що це може бути щось пов'язано з космодромом та запуск якогось об'єкта.

Відповідне відео з'явилося на сторінці ASTRA в Telegram. Наразі інформація щодо цього предмету уточнюється. Цікаво й те, що більшість коментарів на цьому відео були захоплюючими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Сонце відірвало хвіст рідкісної зеленої комети. Так, зелена комета Нісімура, яка на початку вересня рекордно близько підійшла до Сонця, втратила частину хвоста під час зіткнення із сонячним штормом, проте всупереч очікуванням змогла пережити його та ще зможе порадувати любителів космосу можливістю помилуватися рідкісним видовищем.

Повідомляється, що інцидент стався 22 вересня 2023 року, коли Нісімура вже почала віддалятися від нашої зірки. Згідно з розрахунками, Нісімуру вже бачили в небі близько 430 років тому, а тому швидше за все наступного разу люди її побачать ще нескоро.