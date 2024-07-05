Рус

До кінця тижня не буде спокою? На Землі продовжує триматись сильна магнітна буря

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сонце
Сонце. Фото Відкриті джерела

З'явився оновлений прогноз

Вчені попереджають про екстремальний геомагнітний шторм 9 балів, який з максимальною потужністю вирує на нашій планеті вже два дні. Хоча інші астросиноптики запевняють — 5-7 липня пройдуть без будь-яких коливань вище 4 балів.

Жоден з викидів корональної маси (СМЕ) не наближається до Землі, тому магнітні бурі протягом цих днів малоймовірні. Тиша на Сонці має зберегтись протягом вихідних і можливо після них, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Однак у ресурсі Meteoagent не згодні з прогнозом попередніх вчених і додають, що наша планета в лапах екстремальної дев'ятибальної магнітної бурі.

Вона має відбутись лише 5 липня і її потужність не прогнозується нижче 9 балів. Наступного дня, 6 липня, очікується спад сонячної активності до "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі регіони України в кінці тижня страждатимуть від сильної спеки, а в інших — пройдуть грози та град.

Теги:
#Прогноз #Магнітні бурі #Графік