До кінця тижня не буде спокою? На Землі продовжує триматись сильна магнітна буря

З'явився оновлений прогноз

Вчені попереджають про екстремальний геомагнітний шторм 9 балів, який з максимальною потужністю вирує на нашій планеті вже два дні. Хоча інші астросиноптики запевняють — 5-7 липня пройдуть без будь-яких коливань вище 4 балів.

Жоден з викидів корональної маси (СМЕ) не наближається до Землі, тому магнітні бурі протягом цих днів малоймовірні. Тиша на Сонці має зберегтись протягом вихідних і можливо після них, як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Однак у ресурсі Meteoagent не згодні з прогнозом попередніх вчених і додають, що наша планета в лапах екстремальної дев'ятибальної магнітної бурі.

Вона має відбутись лише 5 липня і її потужність не прогнозується нижче 9 балів. Наступного дня, 6 липня, очікується спад сонячної активності до "зеленого" рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі регіони України в кінці тижня страждатимуть від сильної спеки, а в інших — пройдуть грози та град.