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Помогли 3D-технологии: украинские краеведы совершили прорыв в разгадке тайны старинных письмен (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Старинный крест
Старинный крест. Фото Україна Інкогніта

Под крестом похоронен богатый мужчина

Украинские краеведы прочитали надпись на одном из самых колоритных и таинственных крестов Украины. Он был найден в селе Колодистое Звенигородского района Черкасской обасти.

Об этом сообщается на сайте "Україна інкогніта". Это удалось сделать с помощью современных технологий.

Мужчину, который покоится под крестом, зовут Василий Кособлик. Человеком он был не бедным — такой надгробный крест мог позволить себе не каждый, ведь стоил как стадо коров.

Ранее краеведы находили информацию о мужчине в архивных документах. Отмечалось, что у него было пятеро детей и жена, младше на 30 лет. Прожил этот Василий Кособлик очень долгую на то время жизнь — скончался он в возрасте 95 лет.

Фото: ukrainaincognita
Старинный крест, найденный в Черкасской области
Фото: ukrainaincognita
Захоронения в Черкасской области

Краеведам удалось напечатать трехмерная модель креста, благодаря которым получилось прочитать слова на нем и узнать новые данные о похороненном. Оказывается, Василий Кособлик был ктитором (финансировал строительство) церкви в Колодистом. Село никогда не было барским, а крестьяне считались государственными. Поэтому можно предположить, что мужчина был главным человеком в Колодистом.

Ранее из Украины пытались вывезти археологические находки, которым больше 8 тысяч лет. Также "Телеграф" рассказывал, что во время раскопок в Ивано-Франковской области нашли уникальную глыбу XII века.

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