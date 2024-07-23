Триматиметься ще три дні: якої потужності вирує магнітна буря на Землі

Вчені оновили графік коливань

На Землю скоро прилетить викид корональної маси (СМЕ), який спровокує магнітну бурю та полярні сяйва. Хоча інші вчені впевнені, що геомагнітний шторм вже панує на нашій планеті.

СМЕ прибуде вранці 24 липня, потенційно спровокувавши геомагнітну бурю класу G2, тобто 6 балів. Про це повідомили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень NOAA, як передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather.

Якщо цей прогноз буде правильним, шторм може створити фотографічні полярні сяйва над північними штатами США в ніч з 23 на 24 липня.

Магнітні бурі на Землі 23-28 липня

Протягом найближчих днів, згідно з графіком, який оприлюднив ресурс Meteoagent, очікуються одноденні магнітні бурі 4, 5 та 6 балів.

Наразі, 23 липня, на Землі панує магнітний шторм 5 балів, який наступного дня збільшиться до 6 балів, але вже 25 липня зменшиться до 4 балів.

Після того, до кінця поточного тижня, прогнозується мінімальна сонячна активність.

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