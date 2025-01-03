У Львові провели в останню путь видатного професора, що помер напередодні Нового року

Чоловіку було 66 років

У п'ятницю, 3 січня, на Львівщині попрощались з професором Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Ігорем Держком. Чоловік помер напередодні Нового року 31 грудня.

Про це повідомляє очільник Львівської області Максим Козицький. Прощання відбулось у Храмі Пресвятої Трійці на вулиці Тершаковців у Львові.

"31 грудня наша область і наша держава втратили видатну Людину. Науковець, політик, громадський діяч, лідер. Де б не був, він завжди вірив у силу розвитку, освіти, культури та спорту", — наголосив Козицький.

На опублікованих кардах видно, що попрощатись з науковцем прийшло чимало людей. Увесь храм був заповнений знайомими, рідними, колегами та студентами у скорботі.

"Щиро співчуваю дружині Ігоря Зеновійовича Ользі Швед і всій сім’ї. Будь ласка, знайте, що ваше горе розділяють сотні людей, для яких Ігор Зеновійович був вчителем, наставником, другом і мотиватором. Світла пам’ять світлій людині", – додав очільник області.

Що відомо про Ігоря Держко

Він був головою профспілкової організації працівників ЛНМУ імені Данила Галицького. З 2001 року обіймав посаду завідувача кафедри філософії та економіки Львівського медуніверситету.

Був заступником голови Львівської обласної державної адміністрації з 1997 до 2002 року. У 2002 році став першим заступником голови Львівської обласної ради.

Ігор Держко був членом Народного Руху України з 1989 року до лютого 2005, виконував обов’язки заступника голови та члена проводу Львівського обласного комітету НРУ. Також був головою Відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області із 22 жовтня 1999 року до 17 червня 2005 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні Нового року помер 39-й президент США Джиммі Картер.