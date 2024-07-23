Будет продолжаться еще три дня: какой мощности бурлит магнитная буря на Земле

Ученые обновили график колебаний

На Землю скоро прилетит выброс корональной массы (СМЕ), спровоцирующий магнитную бурю и полярные сияния. Хотя другие ученые уверены, что геомагнитный шторм уже властвует на нашей планете.

СМЕ прибудет утром 24 июля, потенциально спровоцировав геомагнитную бурю класса G2, то есть 6 баллов. Об этом сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований NOAA, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather.

Если этот прогноз будет верным, шторм может создать фотографические полярные сияния над северными штатами США в ночь с 23 на 24 июля.

Магнитные бури на Земле 23-28 июля

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, ожидаются однодневные магнитные бури 4, 5 и 6 баллов.

На Земле царит магнитный шторм 5 баллов, который на следующий день увеличится до 6 баллов, но уже 25 июля уменьшится до 4 баллов.

После того, к концу текущей недели прогнозируется минимальная солнечная активность.

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