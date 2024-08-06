Вистачить для зарядки телефона: що ще відомо про капелюх-павербанк від EcoFlow (фото)

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Компанія EcoFlow за останні роки стала відомим брендом завдяки зарядним станціям, які рятували тисяч українців під час погодинних відключень світла, а тепер вона може запам’ятатись як виробник унікального аксесуара. Йдеться про капелюх з сонячними панелями EcoFlow Power Hat.

Нещодавно компанія презентувала новий аксесуар на своєму YouTube-каналі. У ролику менш як за хвилину показали зручності використання інноваційного капелюха за межами будинку.

Характеристики та ціна EcoFlow Power Hat

У капелюха з сонячними панелями є вбудовані роз’єми USB-A та USB-C. Через них можна заряджати телефони та дрібну техніку.

Зазначимо, капелюх-павербанк забезпечує приблизно 12 Вт потужності. Телефон з акумулятором на 4000 мА⋅год він зарядить до 100% за 3-4 години.

При цьому капелюх залишається зручним аксесуаром. Попри наявність сонячних панелей, він важить усього 370 грамів.

EcoFlow Power Hat має ступінь захисту IP65. Йдеться про забезпечення захисту від води та сторонніх тіл.

Вартість капелюха-павербанка складає 129 доларів. По актуальному курсу це більш як 5300 грн.

"Телеграф" раніше повідомляв, яка зарядна станція "потягне" холодильник, пральну машину та електроплиту. У матеріалі ви знайдете актуальні моделі та точні розрахунки.