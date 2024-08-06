Достаточно для зарядки телефона: что еще известно о шляпе-павербанке от EcoFlow (фото)

Стильно, модно, энергоэффективно

Компания EcoFlow за последние годы стала известным брендом благодаря зарядным станциям, которые спасали тысячи украинцев во время почасовых отключений света, а теперь она может запомниться как производитель уникального аксессуара. Речь идет о шляпе с солнечными панелями EcoFlow Power Hat.

Недавно компания представила новый аксессуар на своем YouTube-канале. В ролике менее чем за минуту показали удобства использования инновационной шляпы за пределами дома.

Характеристики и цена EcoFlow Power Hat

В шляпу с солнечными панелями встроены разъемы USB-A и USB-C. Через них можно заряжать телефоны и мелкую технику.

Отметим, шляпа-павербанк обеспечивает примерно 12 Вт мощности. Телефон с аккумулятором на 4000 мА⋅ч она зарядит до 100% за 3-4 часа.

При этом шляпа остается удобным аксессуаром. Несмотря на наличие солнечных панелей, она весит всего 370 грамм.

EcoFlow Power Hat имеет степень защиты IP65. Речь идет об обеспечении защиты от воды и посторонних тел.

Стоимость шляпы-павербанка составляет 129 долларов. По актуальному курсу это более 5300 грн.

"Телеграф" ранее сообщал, какая зарядная станция "потянет" холодильник, стиральную машину и электроплиту. В материале вы найдёте актуальные модели и точные расчеты.