На Землі тримається сильна магнітна буря: прогноз на найближчі дні

Є оновлений графік коливань

На Сонці майже постійно відбуваються спалахи, але найближчим часом вони не суттєво вплинуть на нашу планету. Хоча інші вчені попереджають про сильну магнітну бурю.

Протягом останньої доби активність на світилі була низькою і за цей період сталось сім спалахів класу С та два спалахи класу М, тобто потужних. Останній з них може викликати невеликий рівень радіозатемнення та радіаційний шторм, як повідомили у ресурсі Meteoprog.

Згідно з даними, експерти прогнозують 1% ймовірності того, що на Землі протягом 21 серпня вируватиме сильна або слабка магнітна буря.

Водночас на Сонці наразі є 87 плям.

Магнітні бурі на Землі протягом 21-25 серпня

Згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми" у ресурсі Meteoagen, протягом п'яти днів прогнозується лише середня магнітна буря 4 балів та сильний 6-бальний шторм.

Наразі, 21 серпня, на нашій планеті тримається сильний шторм 6 балів. Уже в четвер, 22 серпня, він спаде до середньої бурі в 4 бали.

Потім, з 23 до 25 серпня, очікується мінімальна сонячна активність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця тижня в Україні.