На Земле держится сильная магнитная буря: прогноз на ближайшие дни

Есть обновленный график колебаний

На Солнце почти постоянно происходят вспышки, но в ближайшее время они не повлияют на нашу планету. Хотя другие учёные предупреждают о сильной магнитной буре.

За последние сутки активность на светиле была низкой и за этот период произошло семь вспышек класса С и две вспышки класса М, то есть мощных. Последний из них может вызвать небольшой уровень радиозатемнения и радиационный шторм, как сообщили в ресурсе Meteoprog.

Согласно данным, эксперты прогнозируют 1% вероятности того, что на Земле в течение 21 августа будет бушевать сильная или слабая магнитная буря.

В то же время на Солнце сейчас 87 пятен.

Магнитные бури на Земле в течение 21-25 августа

Согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах" в ресурсе Meteoagen, в течение пяти дней прогнозируется лишь средняя магнитная буря 4 балла и сильный 6-балльный шторм.

Сейчас, 21 августа, на нашей планете держится сильный шторм в 6 баллов. Уже в четверг, 22 августа, он спадет до средней бури в 4 балла.

Затем, с 23 по 25 августа, ожидается минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее Телеграф писал о прогнозе погоды до конца недели в Украине.