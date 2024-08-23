На Сонці відбулось дев'ять спалахів за добу: чи готуватись українцям до магнітної бурі на вихідних

З'явився оновлений графік коливань

Протягом останньої доби геомагнітна активність на Сонці була на помірному рівні, хоча на ньому зараз рекордна кількість плям. Чи прогнозуються найближчими днями магнітні бурі.

Як повідомили у ресурсі Meteoprog, у період 24 годин на світилі відбулось вісім спалахів класу С та один спалах класу М, тобто потужні. Один з них може викликати лише невеликий рівень радіозатемнення і радіаційний шторм.

Згідно з прогнозом, у п'ятницю, 23 серпня, передбачається помірна сонячна активність з ймовірністю потужних спалахів класу Х. Водночас можливість малого геомагнітного шторму складає 5%, а великого — 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 23-25 серпня

Протягом останнього дня робочого тижня і вихідних очікується низьке геомагнітне коливання 2-3 балів. Про це йдеться на сайті Meteoagent, згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода на День прапора в Україні. Синоптик прогнозує місцями до +35 градусів.