На Сонці відбулось дев'ять спалахів за добу: чи готуватись українцям до магнітної бурі на вихідних
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З'явився оновлений графік коливань
Протягом останньої доби геомагнітна активність на Сонці була на помірному рівні, хоча на ньому зараз рекордна кількість плям. Чи прогнозуються найближчими днями магнітні бурі.
Як повідомили у ресурсі Meteoprog, у період 24 годин на світилі відбулось вісім спалахів класу С та один спалах класу М, тобто потужні. Один з них може викликати лише невеликий рівень радіозатемнення і радіаційний шторм.
Згідно з прогнозом, у п'ятницю, 23 серпня, передбачається помірна сонячна активність з ймовірністю потужних спалахів класу Х. Водночас можливість малого геомагнітного шторму складає 5%, а великого — 1%.
Магнітні бурі на Землі протягом 23-25 серпня
Протягом останнього дня робочого тижня і вихідних очікується низьке геомагнітне коливання 2-3 балів. Про це йдеться на сайті Meteoagent, згідно з графіком "Попередження про сонячні спалахи та шторми".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода на День прапора в Україні. Синоптик прогнозує місцями до +35 градусів.