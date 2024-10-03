Вчені змінили прогноз: сильна магнітна буря може початись раніше

Відпочити не вдасться

Із Сонця на нашу планету прямує викид корональної маси (СМЕ), який мав спричинити геомагнітний шторм 5 жовтня. Однак він може прилетіти вже 4 жовтня.

За словами вчених зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, CME прямує до Землі після потужного сонячного спалаху класу X7.1. Він відбувся 1 жовтня.

Згідно зі моделлю вчених з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), СМЕ прибуде 4 жовтня, потенційно спричинивши сильну геомагнітну бурю класу G3 або 7 балів.

"CME досить слабкий і, на перший погляд, не може забезпечити потужність, необхідну для сильного шторму. Однак у цю пору року навіть слабкі CME можуть бути ефективними завдяки осінньому ефекту "Рассела-Макферона", — кажуть астросиноптики.

Варто нагадати, що ефектом "Рассела-Макферона" називається явище, коли в магнітному полі Землі є тріщини. Через них протікає сонячний вітер, який може підживлювати геомагнітні бурі навіть без впливу СМЕ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні на початку жовтня. Без сюрпризів не обійшлось.