Країни досі "бʼються" за уламки іспанського корабля "Сан-Хосе": що не можуть поділити

Його випадково потопили британці

У світі й досі точиться запекла битва за затоплений іспанський галеон "Сан-Хосе". Корабель потонув понад 300 років назад біля берегів Колумбії з вантажем золота, срібла та смарагдів на мільярди доларів.

Як пише BBC, наразі справа про те, кому дійсно належать ці уламки знаходиться на розгляді Постійної палати третейського суду в Гаазі.

Зазначається, на думку уряду Колумбії, доцільніше підняти уламки судна та помістити їх у музей. Проте мисливці за скарбами проти, адже вартість вантажу може сягати 18 мільярдів доларів (понад 743 млрд грн).

Уламки Сан-Хосе

А ось археологи та науковці підтримують зовсім протилежну думку, за їх словами, по всьому світу на дні океанів та морів тисячі уламків кораблів, які слід там залишити. Морські історики наголошують, що "Сан-Хосе" — кладовище, і його слід поважати як таке: близько 600 людей потонули, коли корабель затонув.

"Це великий безлад, і я не бачу легкого виходу з цього, — каже Карла Ран Філліпс, історик, яка написала книгу про "Сан-Хосе". — Іспанська держава, колумбійський уряд, різні групи корінного населення, шукачі скарбів. Я не думаю, що всі можуть бути задоволені".

Зауважимо, що наразі не вирішено кому будуть належати уламки і що з ними зроблять, адже судовий процес триває.

Що відомо про іспанський галеон "Сан-Хосе"

Корабель затонув у 1708 році. Він плив із території сучасної Панами до портового міста Картахена в Колумбії. Звідти "Сан-Хосе" мав перетнути Атлантику до Іспанії, але іспанці в той час воювали з англійцями, і британський військовий корабель перехопив його.

І під час його абордажу помилково випустили гарматне ядро ​​в порохові склади "Сан-Хосе". Корабель вибухнув і затонув за лічені хвилини.

Потоплення корабля «Сан-Хосе»

У 1980 році американська рятувальна компанія Glocca Mora знайшла уламки затонулого іспанського галеона. Вона намагалась переконати колумбійців піти на партнерство, аби зібрати скарби та розділити доходи, проте обидві сторони не змогли домовитися про те, хто яку частку має отримати, і занурилися в судову битву. Ці баталії тривають й досі.

"Сан-Хосе" часто називають "святим граалем корабельних аварій", але, за даними ООН, це лише одне з приблизно трьох мільйонів затонулих суден на дні океану.

Раніше "Телеграф" писав, що біля берегів США знайшли "корабель-привид" часів Другої світової, втрачений на 80 років