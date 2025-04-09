Жінки цілують у губи і потирають промежину: як виглядає "найсексуальніша" могила у світі та кому вона належить

Хто такий Віктор Нуар, котрий навіть після смерті залишається улюбленцем жінок?

У світі існує багато незвичайних поховань людей, які привертають увагу громадськості. Наприклад, на одному з цвинтарів Парижа є могила журналіста Віктора Нуара, яка стала легендарною та дуже популярною серед представниць прекрасної статі.

Victor Noir (псевдонім, справжнє ім’я Іван Салмон) народився 27 липня 1848 року в комуні Аттіньї та загинув на дуелі у віці лише 22 років. Оскільки в цій справі були замішані представники королівської сім’ї, обставини його смерті були ретельно засекречені. Правда про загибель журналіста спливла лише через роки, пише Historic Vids.

Віктор Нуар — що про нього відомо і як помер

Він працював молодшим журналістом у паризькій газеті "Марсельєза" у другій половині ХІХ століття. На той час власник видання Анрі Рошфор та головний редактор Паскаль Груссе виявилися втягнутими у гострий конфлікт із П’єром Бонапартом — племінником Наполеона I та двоюрідним братом тодішнього імператора Наполеона III.

Віктор Нуар. Фото: wikipedia.org

Напруга між сторонами наростала, і Груссе відправив Віктора Нуара передати П’єру Бонапарту виклик на дуель. Під час зустрічі спалахнула сварка, під час якої Бонапарт вихопив пістолет та застрелив Нуара. Це сталося 10 січня 1870 року.

Загибель Віктора Нуара від рук П’єра Бонапарта. Фото: ілюстрація

Смерть молодого журналіста викликала масове обурення, бо його було вбито під час виконання професійного обов’язку, а вбивця уникнув суворого покарання (Наполеона виправдали).

Незвичайний пам’ятник, який цілують жінки

Створити скульптуру із бронзи було доручено відомому французькому скульптору Жюлю Далоу. Він вирішив зобразити Віктора на момент його трагічної загибелі і створив фігуру в натуральну величину — тіло журналіста, яке нібито лежить на землі. З неясних причин Далоу додав скульптурі досить помітну опуклість у районі стегон, яку облюбували жінки з усього світу. Могила знаходиться на цвинтарі Пер-Лашез.

У 1970-х роках з нізвідки виникла міська легенда, що пам’ятник Нуару приносить успіх в інтимних справах. Так, згідно з повір’ями:

Якщо торкнутися опуклості на штанах, це принесе сексуальну удачу або родючість.

Також вважається, що якщо поцілувати його статую і залишити квітку в капелюсі, це допоможе в любовних справах або приведе до скорого заміжжя.

Не дивно, що з-за численних поцілунків і дотиків бронза в цих місцях відполірована до блиску, на відміну від решти статуї.

У 2004 році довкола могили встановили огорожу, щоб обмежити доступ до статуї та захистити її від надмірної уваги. Однак після хвилі протестів огорожу прибрали, і тепер жінки знову можуть вільно цілувати і торкатися "інтимних" місць пам'ятника Віктору Нуару.

Біля могили Нуара навіть проводять еротичні фотосесії. Фото: instagram.com/90sanxiety

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