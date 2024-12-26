В Норвегии обнаружили женские могилы эпохи викингов: в них нашли невероятные артефакты (фото)

Погребальные предметы отлично сохранились до наших дней

Археологи во время проведения раскопок на западном побережье Норвегии обнаружили три могилы викингов. Внутри был найден настоящий клад — монеты из далеких стран, украшения и странный символический камень, вырезанный в форме женских гениталий.

Об этом сообщает научный портал Live Science. Интересно, что эти захоронения, предположительно принадлежали женщинам.

Известно, что необычное захоронения были найдены в районе древней фермы Скумснес в Фитьяре (Норвегия). Они датируются началом 800-х годов нашей эры — эпохой викингов.

Захоронение было обнаружено при помощи металлоискателя. Уточняется, что выявена была лишь часть из возможных двадцати погребений.

Останки тел в могилах давно истлели, но их погребальные предметы отлично сохранились до наших дней. В погребениях археологам удалось обнаружить настоящий клад — украшения, бусины, броши с фрагментами текстиля, монеты и камни с символическими метками.

Некоторые из ювелирных изделий и монет были привезены из таких далеких мест, как Ирландия, Англия и Франкская империя, которая в то время охватывала большую часть Западной Европы.

Самой поразительной была редкая монета из южной Дании, на одной стороне которой была отчеканена лодка викингов, а на другой — олень.

Тело одной из женщин было захоронено в трещине скалы, которую после похорон засыпали камнями. Такой метод погребения не был редкостью у викингов, живших у береговой линии.

В могиле обнаружили украшения и броши.

В другом же захоронении была погребена женщина с высоким социальным статусом. На это указывает тот факт, что вместо надгробья на могиле были выложены камни в виде четырехметровой лодки, а соединяли их настоящие заклепки для судов.

На месте, где должна была быть мачта, археологи нашли камень в форме женских половых органов. Видимо, это свидетельствовало о том, что в захоронении покоится женщина.

В этой же могиле археологи обнаружили ножницы для шерсти, прялку и прочие предметы, использовавшиеся для изготовления текстиля, а также бронзовый ключ.

Это говорит о том, что женщина, которой была посвящена эта могила, имела высокий статус: текстильное производство было престижным, и ключ указывает на то, что она была главой семьи.

Среди прочих предметов, обнаруженных в захоронениях были броши, другие украшения и ожерелье, состоящее из 46 стеклянных бусин и 11 серебряных монет.

Все эти находки доказывают, что в те времена викинги вели торговлю на больших расстояниях и активно мигрировали. Также было установлено, что погребенные в этих могилах женщины "имели некоторую связь с континентальной Европой".

"Возможно, они приехали из-за границы и вступили в брак с представителями местной общины", — говорится в материале "Live Science".

Напомним, ученые нашли петроглифы возрастом около 4 тысяч лет. Считается, что эти наскальные изображения были вырезаны не ранее 1500 г. до н. э. Многие ученые придерживаются мнения, некоторые петроглифы изображают мужские гениталии и называются "Бинутбуто", а некоторые — женские.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ученые нашли самые старые в мире иголки. Находки датируются периодом с 7049 по 6568 год до нашей эры, то есть им около 9 тысяч лет. Предполагается, что иглы использовали не только для простой работы, но и для более сложной — например, для шитья палаток.