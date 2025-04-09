Гетманцев у своєму Telegram-каналі вимагає пояснень у мережі українських ресторанів: що його засмутило

Посадовець також закликав держустанови перевірити діяльність мережі

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев публічно звернувся до представників мережі ресторанів "Gaga", вимагаючи пояснень щодо системного порушення фіскальної дисципліни.

Як повідомив посадовець у своєму телеграм-каналі, заклади цієї мережі свідомо уникають використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та не видають клієнтам жодних чеків. Крім того, йдеться про видачу зарплат "у конвертах" без сплати податків і внесків, що завдає шкоди державному бюджету та створює нерівні умови на ринку.

"Чесно, коли мені розповіли, сам не повірив, що ось прям так категорично — взагалі нікому жодного чеку. Пішов перевірити сам. Вразився", — прокоментував нардеп.

Голова комітету з фінансів підкреслив, що в умовах повномасштабної війни чесна сплата податків — це не лише правовий, а й моральний обов’язок бізнесу перед державою та ЗСУ.

Він також звернувся до Державної податкової служби (ДПС) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) з проханням провести перевірку діяльності мережі.

Окремо Гетманцев наголосив, що зауваження не стосуються добросовісних платників податків ресторанної галузі, зокрема Salateira, Goodwine та інших.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Державна податкова служба запровадила оновлений механізм контролю за онлайн-торгівлею: відтепер усі оплати, проведені через сервіси з автоматичною фіскалізацією обов’язково супроводжуються видачею чека.