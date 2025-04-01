Для держави це просто каміння: як виглядають старовинні козацькі могили на Черкащині та чим вони особливі (фото)

Ці пам’ятки не охороняються державою

У селі Колодисте на Черкащині є унікальне козацьке кладовище із кам’яними хрестами, якому майже 200 років. Це місце має історичне значення, але при цьому воно не охороняється державою та не є заповідною зоною.

"Телеграф" розповість, як виглядає старовинний цвинтар з кам’яними козацькими могилами і чому він такий особливий.

Козацьке кладовище на Черкащині

Козацьке кладовище на Черкащині — що про нього відомо

Це кладовище зафіксував і показав у своїй експедиції відомий краєзнавець, голова громадської організації "Україна Інкогніта" Роман Маленков. Він займається дослідженнями забутих старовинних цвинтарів, щоб упорядкувати їх і внести до офіційних реєстрів культурної спадщини України.

Козацьке кладовище на Черкащині

Так, Роман Маленков зібрав волонтерів у селі Колодисте у 2023 році, де вони влаштували толоку та знайшли старовинні козацькі могили, деякі з яких датуються навіть 18 століттям.

"Колись це кладовище було заповнене повністю плитами та кам’яними хрестами. Кам’яні хрести зруйнували та забрали у 30-х роках минулого століття російські окупанти", – розповів Роман Маленков.

Козацьке кладовище на Черкащині

За його словами, особливість і важливість подібних кладовищ та кам’яних хрестів на території України в тому, що вони є доказами, що там давно жили українці. "Давньоукраїнські кам’яні хрести – це історична пам’ять народу, а не просто вироби з каменю", — наголошує краєзнавець.

Козацьке кладовище на Черкащині

Тому такі старовинні кладовища із козацькими хрестами мають охоронятися державою як важлива історична спадщина. А поки що вони для держави — просто каміння, вважає краєзнавець.

Козацьке кладовище на Черкащині

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