Черные коты и белые слоны: мифы и предрассудки, имеющие реальные последствия

Черный цвет животных — мутация, называемая меланизмом, встречается реже альбинизма

На протяжении тысячелетий истории, легенды и мифы помогали людям объяснять окружающий их мир. Они не только развлекали, но и выполняли важную функцию — предостерегали от опасностей, учили и передавали опыт.

Однако эти рассказы также формировали предубеждения, которые могли сохраняться столетиями. Многие такие предубеждения имели эволюционные корни: например, страх перед ночными хищниками темного цвета, которые трудно было увидеть в темноте. Однако со временем человеческие предрассудки стали основываться на вредных идеологиях. Да, белый цвет стал ассоциироваться с "добротой" и "чистотой", тогда как черный — со "злом" и "нечистой".

Эта символика повлияла даже на наше отношение к животным. Черные кошки, например, часто ассоциируются с агрессией и неудачами. Соответственно, они реже находят новые дома по сравнению с котами других цветов. Но такие представления не имеют научной основы.

Черную пантеру не связывают с неудачами, хотя встреча с ней в диких зарослях может быть смертельной

В отличие от чёрных, белых животных предпочитают защищать. В некоторых штатах США белые олени-альбиносы запрещены для охоты, белых белок охраняют, а за охоту на белого аллигатора можно получить 10 тысяч долларов штрафа. Что касается черных животных, таких запретов нет.

Белые слоны в индийской культуре, особенно в индуизме и буддизме, считаются священными символами божественности, мудрости и королевской власти. В индуистской мифологии белоснежный слон тесновато ассоциируется с Индрой, царем богов. В буддизме, особенно в культурах Юго-Восточной Азии, белые слоны считаются священными и связаны с королевским происхождением и божественной привязанностью.

Белый слон в Индии ходил в золоте

Быть полностью черным или белым – это эволюционная редкость, которая часто является недостатком. Такие животные выделяются в своих средах, что затрудняет им выживание: хищнику труднее остаться незамеченным, а добычи скрыться. Кроме того, монохромные особи могут сталкиваться с проблемами терморегуляции и общением в своей группе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме альбинизма есть и другая мутация, связанная с белым цветом. При лейцизме глаза нормального цвета, как у редкой акулы, выловленной у Албании.