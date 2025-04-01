Спільника зрадника Медведчука Молчанова Польща депортувала в Україну: у чому його звинувачують

Серед іншого, колаборант навіть закликав до терактів в Україні

Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки України та правоохоронними органами Республіки Польща провели міжнародну спецоперацію на території ЄС. Вперше з початку повномасштабної війни за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював в інформаційній сфері.

"Політичного експерта" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука затримали у Польщі, а потім він опинився в одному із київських СІЗО. Про це повідомляє СБУ.

Хоча пресслужба не називає ім'я затриманого, безсумнівно, мова йде про Кирила Молчанова, який до війни був частим гостем телеканалів кума Путіна, а після своєї втечі "обжився" у московській студії Соловйова.

"За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та Зовнішню розвідку РФ. За вказівкою окупантів він займався дискредитацією України на міжнародній арені та працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави", – йдеться у публікації.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Молчанов виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe).

"Також зловмисник був одним із частих гостей токшоу Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у прямих ефірах кремлівського пропагандиста, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні", – пише пресслужба.

Зрадник влаштовував на території Європейського Союзу вуличні акції з метою розбурхування протестів проти міжнародної підтримки України.

У Службі безпеки також повідомляють, що ще одним важливим напрямом підривної діяльності Молчанова були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні.

"Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно "репостив" чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони", – йдеться у публікації.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Ще один колаборант, який втік до Росії, та активне веде діяльність, спрямовану проти своєї батьківщини, Дмитро Василець, повідомив про арешт Молчанова у Польщі.

За його словами, Молчанов їхав до Берліна на запрошення депутатів Бундестагу нібито на подяку за його "правозахисну" діяльність. Вони збиралися вручити йому "премії та грант", за системну роботу нібито у справі захисту прав людини.

Довідка: Ще до повномасштабної війни з Росією Кирило Молчанов був відомий своєю діяльністю в медіапросторі та зв'язками з проросійськими політичними силами. Обіймав посаду заступника директора Українського інституту аналізу та менеджменту політики (УІАМП), експерти якого часто піарили тих чи інших політиків. Був частим гостем на телеканалах, пов'язаних з Віктором Медведчуком, де критикував опонентів партії "Опозиційна платформа — За життя!" та прозахідні ініціативи.

У вересні 2018 року підтримував Євгена Мураєва, називаючи його "дуже крупною рибою" в українській політиці. У 2017—2018 роках активно піарив Вадима Рабіновича та "Опозиційну платформу "За життя", а в листопаді 2018 року — Романа Безсмертного, наголошуючи на його політичному досвіді. ​

Раніше ми писали, що до "політичного руху" "Другая Украина", який створив у Росії обвинувачений у держзраді колишній нардеп Віктор Медведчук, долучаються втікачі з України. Таким чином політик хоче створити для себе "свою Україну".