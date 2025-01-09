Физики приблизились к путешествиям во времени — могли преодолеть "парадокс дедушки"

До реального создания "машины времени" еще нужно подождать

Пока одни ученые считают сколько весит все на Земле, другие ищут способы двигаться во времени. Путешествия во времени долго считали невозможными из-за "парадокса дедушки". Это логическая проблема, если путешественник во времени препятствует существованию своего дедушки, как он мог появиться? Есть и другие парадоксы, основанные на предположении, что законы термодинамики — принципы, регулирующие тепло и энергию, — действуют во временных петлях так же, как в обычных условиях.

Новое исследование Лоренцо Гавассино, физика из Университета Вандербильта (США) подчеркивает — во временных петлях все может подчиняться другим физическим законам. "Закон роста энтропии — меры беспорядка в системе — единственный физический закон, разделяющий прошлое и будущее", — отмечает Гавассино.

Если предположить, что на замкнутой кривой времени поведение термодинамики изменяется, то во временных петлях квантовые флуктуации могут уменьшать энтропию, влияющую на воспоминания, старение и даже такие события, как смерть. Это открытие устраняет логические противоречия, ведь природа автоматически обеспечивает самосогласованность событий.

Большинство физиков и философов в прошлом утверждали, что если путешествия во времени существуют, природа всегда найдет способ предотвратить противоречивые ситуации — этот принцип назвали "принципом самосогласованности". Гавассино в работе продемонстрировал, что самосогласованность истории естественным образом вытекает из квантовых законов. Существование временных петель остается под сомнением, эти исследования открывают новые горизонты в изучении термодинамики и субатомных процессов.

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