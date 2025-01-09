Физики приблизились к путешествиям во времени — могли преодолеть "парадокс дедушки"
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До реального создания "машины времени" еще нужно подождать
Пока одни ученые считают сколько весит все на Земле, другие ищут способы двигаться во времени. Путешествия во времени долго считали невозможными из-за "парадокса дедушки". Это логическая проблема, если путешественник во времени препятствует существованию своего дедушки, как он мог появиться? Есть и другие парадоксы, основанные на предположении, что законы термодинамики — принципы, регулирующие тепло и энергию, — действуют во временных петлях так же, как в обычных условиях.
Новое исследование Лоренцо Гавассино, физика из Университета Вандербильта (США) подчеркивает — во временных петлях все может подчиняться другим физическим законам. "Закон роста энтропии — меры беспорядка в системе — единственный физический закон, разделяющий прошлое и будущее", — отмечает Гавассино.
Если предположить, что на замкнутой кривой времени поведение термодинамики изменяется, то во временных петлях квантовые флуктуации могут уменьшать энтропию, влияющую на воспоминания, старение и даже такие события, как смерть. Это открытие устраняет логические противоречия, ведь природа автоматически обеспечивает самосогласованность событий.
Большинство физиков и философов в прошлом утверждали, что если путешествия во времени существуют, природа всегда найдет способ предотвратить противоречивые ситуации — этот принцип назвали "принципом самосогласованности". Гавассино в работе продемонстрировал, что самосогласованность истории естественным образом вытекает из квантовых законов. Существование временных петель остается под сомнением, эти исследования открывают новые горизонты в изучении термодинамики и субатомных процессов.
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