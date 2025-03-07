Місія знову провалена? Модуль Athena не зміг рівно сісти на Місяць

Новий модуль повторив долю попередника

Місія до Місяця, яку посадковий модуль Athena компанії Intuitive Machines мав почати 6 березня, під загрозою. Посадковий модуль досяг супутника, але при приземленні ліг на бік.

Про це повідомили у NASA. Модуль сів на поверхню Місяця поблизу південного полюса. Однак, його положення — невертикальне, що може завадити йому виконувати місію. Попередній модуль Odysseus у 2024 році, спіткала схожа доля.

Що відомо про посадку Athena?

Модуль приземлився в регіоні Монс Мутон, приблизно за 160 км від південного полюса Місяця. Цей регіон дуже важливий для подальших місій на Місяць за участі людей. Він може підтримувати зв'язок із Землею та виробляти сонячну енергію. Проте — не в повному обсязі.

Що відомо про місячний модуль Athena

Місія Athena була надзвичайно важлива, мали бути розгорнуті кілька систем, серед яких марсохід, "стрибунець" для огляду кратерів, бур для пошуку водяного льоду тощо. Проте поки що невідомо, наскільки Athena зможе виконати ці завдання в поточному стані. Спеціалісти NASA та Intuitive Machines зараз терміново переоцінюють можливості виконання першочергових завдань місії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що життя на Землі може стати не дуже сприятливим, якщо весь лід розтане. Лютий цього року став рекордсменом за зменшенням площі морського льоду, що прискорює глобальне потепління.