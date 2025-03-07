Миссия снова провалена? Модуль Athena не смог ровно сесть на Луну

Новый модуль повторил участь предшественника

Миссия к Луне, которую посадочный модуль Athena компании Intuitive Machines должен был начать 6 марта под угрозой. Посадочный модуль достиг спутника, но при приземлении лег на бок.

Об этом сообщили NASA. Модуль сел на поверхность Луны вблизи южного полюса. Однако его положение — невертикальное, что может помешать ему выполнять миссию. Предыдущий модуль Odysseus в 2024 году постигла схожая участь.

Что известно о посадке Athena?

Модуль приземлился в регионе Монс Мутон, примерно в 160 км от южного полюса Луны. Этот регион очень важен для дальнейших миссий на Луну с участием людей. Он может поддерживать связь с Землей и производить солнечную энергию. Однако не в полном объеме.

Что известно о лунном модуле Athena

Миссия Athena была чрезвычайно важна, должны были быть развернуты несколько систем, среди которых марсоход, "прыгун" для исследования кратеров, бур для поиска водяного льда и др. Однако пока неизвестно, насколько Athena сможет выполнить эти задачи в текущем состоянии. Специалисты NASA и Intuitive Machines сейчас экстренно оценивают возможности реализации ключевых задач миссии.

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