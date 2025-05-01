Вчені знайшли "кришку", що стримує вибух супервулкана Єллоустоун

Вчені попередили, що в певних випадках може виникнути катастрофічний вибух

Вчені виявили приховану структуру, яка стримує виверження супервулкана Єллоустоун у США, розкриваючи точну ймовірність апокаліпсису. Історично, Єллоустоун вивергався приблизно кожні 600 000 років, але вже 630 000 років він перебуває в стані спокою, що означає, що виверження мало б статися ще 30 000 років тому.

Як повідомляє "The Sun", знайшли магматичну оболонку, що стримує величезний резервуар магми під супервулканом. Раніше вчені підозрювали, що під північно-східною частиною кальдери Єллоустоуна може знаходитися гаряча порода.

Виявлення цієї "шапки" вказує на те, що вона допомагає зупинити виверження Єллоустоуна. Учені припустили, що ця оболонка дозволяє вулкану "дихати" і стабілізує внутрішній тиск, перешкоджаючи вибуху. Оболонка, що знаходиться на глибині від 3,5 до 4 км під поверхнею Землі, дозволяє вивільняти малу кількість газу, що знижує тиск у резервуарі.

Ризик виверження супервулкана оцінюється в 0,00014% на рік, згідно з дослідженнями Геологічної служби США. Однак вчені попередили, що при порушенні балансу між газами і магмою може виникнути катастрофічний вибух.

Використовуючи нову методику, фахівці змогли отримати надточні зображення структури магматичного резервуара під Єллоустоунським національним парком.

За допомогою сейсмічних хвиль вони змогли визначити точне місце розташування цієї магматичної шапки, що раніше було невідомо. Згідно з наявними даними, над резервуаром є шар, який ефективно випускає гази через тріщини в земній корі, запобігаючи накопиченню тиску.

Ці відкриття надають нове розуміння механізмів, що утримують Єллоустоун у стані спокою, і показують, як природні процеси можуть допомогти уникнути катастрофічного виверження.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Греція — це не лише скарбниця давніх артефактів, а й країна, частина якої сформувалася завдяки вулканічній активності. Ми пояснили, чому Санторіні трясе та чи є небезпека виверження вулкана.